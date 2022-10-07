В России зафиксирован рост цен

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в пятницу, 7 октября, опубликовал данные, согласно которым впервые после весны в России зафиксирована инфляция в месячном выражении. Потребительские цены в сентябре выросли на 0,05% по сравнению с августом. При этом, на протяжении трех летних месяцев наблюдалась дефляция: цены снижались на 0,4-0,5% в месяц.

Согласно информации Росстата, в недельном выражении цены в стране повышаются две недели подряд, в том числе с 27 сентября по 3 октября инфляция составила 0,07%. В годовом выражении цены оказались на 13,7% выше, чем в сентябре прошлого года (в августе 2022 года к августу 2021-го было 14,3%).

«В сентябре к предыдущему месяцу подорожали продукты питания (без овощей и фруктов) – на 0,03%, а также непродовольственные товары (на 0,15%) и услуги (на 0,51%). В августе все эти категории дешевели по сравнению с июлем. Базовая инфляция (с исключением «краткосрочных неравномерных изменений цен» – на плодоовощную продукцию, ряд алкогольных напитков, топлива и регулируемых тарифов) за сентябрь оценена Росстатом в 0,3% (в августе было нулевое изменение)», – сообщили в ведомстве.

В Росстате также сообщили, что овощи и фрукты в сентябре продолжили дешеветь: средняя стоимость лука снизилась на 27,5% к августу, моркови – на 18%, картофеля – на 15,4%, винограда – на 14,6%, капусты – на 11,9% и т.д. Однако огурцы (занимают более весомую позицию в потребительской корзине, чем другие овощи, – 0,56%) подорожали на 31,6%, апельсины – на 6,5%, бананы – на 5,4%. Средняя цена килограмма огурцов в России в августе составляла около 67 руб., то есть в сентябре их цена могла подскочить до 85-87 руб. (столько же они стоили в первой половине лета).

Среди непродовольственных товаров заметно выросли цены на газовое моторное топливо (плюс 4,3% к августу, в предыдущем месяце было плюс 1,2%), ноутбуки, моноблоки, мониторы для настольного компьютера, электропылесосы, холодильники подорожали более чем на 1,1%, – следует из данных Росстата.

Что касается услуг зарубежного туризма, то по данным Росстата, более всего увеличились цены на поездки на отдых в ОАЭ и Египет – на 26,5 и 25,1% соответственно, отдельные страны Юго-Восточной и Южной Азии – на 17,7 и 12,5%. В то же время снизились цены на поездки на отдых в Турцию – на 8% и страны Закавказья – на 5,6%.

Москва, Иван Бабурин

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