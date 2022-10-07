В США заявили, что не будут требовать от России соблюдать «потолок» цены на нефть

Первый заместитель министра финансов США Адевале Адейемо в пятницу, 7 октября, заявил, что Соединенные Штаты не будут требовать от России продавать нефть по ценам ниже «потолка», введенного Западом, – сообщает издание Foreign Policy.

В онлайн-интервью журналу Адейемо сказал: «Мы ни в коем случае не требуем, чтобы Россия продавала нефть в пределах ценового коридора. У России есть возможность выйти из него и продавать нефть, но в таком случае России придется пользоваться альтернативными сервисами для обслуживания процесса продажи, а это значит, что такие услуги будут обходиться дороже. Соответственно, покупатели российской нефти поймут, что ценовой потолок существует, и будут договариваться с Россией о более низких ценах, что приведет к достижению нашей цели – сокращению доходов России».

«Что касается таких проблем, как техобслуживание и страховка нефтетанкеров, то США хотят создать как можно больше возможностей для того, чтобы российская нефть попадала на рынок. Ценовые ограничения позволяют России продолжать пользоваться услугами стран G-7, но только до тех пор, пока она продает нефть по цене ниже установленной», – заявил первый замминистра финансов США.

Напомним, что ранее Евросоюз ввел восьмой пакет санкций против России, который включает в себя законодательную основу для установления потолка цен на российскую нефть, а также ограничения на морскую транспортировку нефти и нефтепродуктов в третьи страны.

Вашингтон, Иван Бабурин

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