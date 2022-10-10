В России возобновлено производство полноцветной упаковки

Завод бывшего дочернего предприятия по производству упаковки Tetra Pak в г. Лобня в Подмосковье возобновил производство полноцветной упаковки с 1 октября, – сообщили на предприятии.

В пресс-службе компании сообщили: «Фабрика по производству упаковочного материала в Лобне работает бесперебойно. С 1 октября мы начали принимать и производить заказы на упаковку в полноцветном дизайне на беленом картоне, так как решены проблемы с дефицитом сырья, в частности, краски. В настоящее время компания тестирует сырье из новых источников, включая локальных производителей, а также получает картон из азиатских стран».

«После передачи российской «дочки» Tetra Pak местному руководству юридическое название независимой компании стало АО «Упаковочные системы», однако новый бренд и торговое название пока находятся в разработке», – добавили в компании.

Следует напомнить, что ранее Национальный совет по вопросам торговли Швеции запретил компании Tetra Pak продолжать экспорт своей продукции в Россию, после шведская компания передала свое российское подразделение местному руководству.

Москва, Иван Бабурин

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