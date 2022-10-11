Министр финансов Франции увидел риск ослабления Европы из-за США

США активно пользуются ситуацией на европейском рынке газа и продают топливо в четыре раза дороже, чем собственным компаниям, что может привести к ослаблению Европы. Об этом заявил министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Бруно Ле Мэр.

«Мы не должны допустить, чтобы результатом украинского конфликта стало экономическое господство США и ослабление Европы», – сказал глава французского Минфина.

По словам министра, необходимо выйти на более сбалансированные экономические отношения между американскими партнерами и европейским континентом. Экономическое ослабление Европы не отвечает ничьим интересам, подчеркнул Ле Мэр, выступая в нижней палате французского парламента.

Ранее Россия была крупнейшим поставщиком газа в Европу, однако введение экономических ограничений из-за спецоперации на Украине пошатнуло роль РФ на европейском топливном рынке. В результате в ЕС разразился энергетический кризис. При этом рестрикции в отношении России продолжают усиливаться, что усугубляет ситуацию.

Париж, Зоя Осколкова

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