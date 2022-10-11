Аналитики S&P резко ухудшили прогноз для экономики США

Аналитики S&P Global Market Intelligence резко ухудшили прогноз для экономики США на 2023 год и предрекли рецессию. Пересмотр состоялся на фоне ужесточения денежно-кредитной политики, пишет Financial Times.

Экономика Соединенных Штатов в следующем году сократится на 0,5%, считают эксперты рейтингового агентства. Предыдущий прогноз предусматривал рост ВВП страны на 0,9%. Как пояснил старший экономист по США в S&P Джоэл Праккен, недавнее ужесточение финансовых условий повергнет американскую экономику в полноценную рецессию, а не просто в рецессию в плане темпов роста ВВП.

Технически рецессией считается сокращение экономики на протяжении двух кварталов подряд. По оценкам S&P, слабое восстановление начнется только в третьем квартале 2023 года.

Тем временем, глава JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон уверен, что в ближайшем будущем американский фондовый индекс S&P 500 может рухнуть еще на 20%.

«Все действительно зависит от того, будет ли посадка мягкой или жесткой, и, поскольку я не знаю ответа, трудно сказать, – рассказал специалист CNBC. – Следующее падение на 20% может быть гораздо более болезненным, чем первое. Повышение ставок еще на 100 базисных пунктов будет гораздо более болезненным, чем на первые 100 базисных пунктов, потому что люди к тому не привыкли».

Даймон напомнил, что Европа уже находится в состоянии рецессии, аналогичная ситуация в экономике США наступит в течение шести-девяти месяцев, при этом экономический спад может варьироваться от очень умеренного до довольно жесткого. В конечном итоге все будет зависеть от последствий конфликта на Украине, заключил глава JPMorgan Chase & Co.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»