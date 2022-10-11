Силуанов на министерской встрече стран G20 заявил, что Россия готова увеличить экспорт продовольствия

Министр финансов России Антон Силуанов на министерской встрече стран G20 во вторник, 11 октября, заявил, что есть вернуться к принципу свободной торговли, Россия будет готова к расширению экспорта продовольствия в 2023 году, – сообщили в пресс-службе министерства финансов России

В сообщении российского минфина приводятся следующие слова Силуанова: «Зерновая сделка» привела к снижению цен на мировых рынках, нужна дальнейшая работа в этом направлении, дающем результаты. Мы готовы к расширению экспорта в 2023 году, для этого нужно сделать один шаг – вернуться к принципу свободной торговли, снять соответствующие ограничения и запреты. Россия является ответственным международным поставщиком продовольственных товаров».

«Закрытие зарубежных портов, запреты на заход в российские гавани, угрозы арестов судов и отказ их страховать, отключение российских финансовых институтов от системы SWIFT, ограничения международных работ и международных транспортных компаний – это только часть тех ограничений, которые сегодня сохраняются. Все это мешает экспорту продовольствия и удобрений на мировые рынки. Отсюда и ценовые колебания», – заявил также министр финансов России.

Москва, Иван Бабурин

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