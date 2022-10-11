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Вторник, 11 октября 2022, 22:12 мск

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Запорожскую АЭС технически пока невозможно подключить к российской энергосистеме

Фото: сайт Запорожской АЭС

Советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа во вторник, 11 октября, заявил, что в настоящее время Запорожская АЭС не имеет технических возможностей для подключения к российской энергетической системе, – сообщает ТАСС.

В комментарии агентству Карчаа сказал: «Запорожская АЭС не запитана к российской энергосистеме. На данный момент таких технических возможностей нет. Сейчас специалисты проводят анализ реального состояния атомной станции и всех технических условий, связанных с обеспечением ее деятельности»

Следует напомнить, что ранее президент России Владимир Путин подписал указ о переходе в федеральную собственность объектов использования атомной энергии на ЗАЭС.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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