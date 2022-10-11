Во Франции ввели лимит на покупку бензина

Забастовки рабочих на нефтеперерабатывающих заводах и топливных складах во Франции вызвали серьезные перебои с поставками моторного топлива по всей стране. Так, например, в префектуре Ниццы во вторник, 11 октября, выпустили указы, согласно которым запрещено продавать, покупать и перевозить топливо «в переносимых вручную контейнерах, таких как канистры», – сообщает Le Figaro.

Как сообщает издание, префектура Приморских Альп в этот вторник определила условия распределения нефтепродуктов на следующие шесть дней тремя указами.

Первый указ ограничивает продажу топлива для физических лиц. Так, для легковых автомобилей вводится ограничение – не более 30 литров для одного транспортного средства, работающего на бензине, неэтилированном бензине, дизельном топливе и сжиженном нефтяном газе. Для грузовых автомобилей массой более 3,5 тонн этот предел установлен на уровне 120 литров дизельного топлива.

Второй указ предусматривает запрет на продажу, покупку, распределение и транспортировку топлива в «переносимых вручную контейнерах (канистрах) по всей территории ведомства».

Третий указ предусматривает, что некоторые АЗС в департаменте будут зарезервированы для снабжения топливом транспортных средств, которые считаются приоритетными. Для транспортных средств, принадлежащих этим службам, лимит по продаже горючего не установлен.

В приоритетный список на заправку моторным топливом вошли: автомобили полиции и жандармерии или даже магистраты и клерки, медицинский транспорт, перевозка продуктов, такси, ритуальные услуги, медицинская и ветеринарная практика, больничные практики и медико-социальные учреждения, оборона и гражданская защита, аэропорты, операторы связи, службы водоснабжения и т. д.

Париж, Иван Бабурин

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