Белый дом обвинил ОПЕК+ в согласовании своих действий с Москвой

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге во вторник, 11 октября, заявила, что ОПЕК+ согласовывает свою энергетическую политику с Россией, именно поэтому организация приняла решение о сокращении объемов добычи нефти, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос, не считает ли Джо Байден, что Саудовская Аравия поддерживает специальную военную операцию России на Украине, пресс-секретарь Белого дома сказала: «Мы считаем, что за счет принятого на прошлой неделе решения ОПЕК+ встают на сторону России. А сейчас не время вставать на сторону России. Принятое на прошлой неделе решение доказывает, что они согласовывают с Россией свою энергетическую политику».

В ходе брифинга Карин Жан-Пьер также сказала: «Президент Байден с самого начала работы его администрации заявлял, что нам необходимо по-новому определить отношения с Саудовской Аравией. Мы видим, что, судя по их действиям, предпринятым на прошлой неделе, ОПЕК+ согласовывают свою энергетическую политику с российской».

Напомним, что участники соглашения ОПЕК+ на очной встрече в Вене 5 октября приняли решение о сокращении добычи нефти с ноября на 2 млн. баррелей в сутки.

Вашингтон, Иван Бабурин

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