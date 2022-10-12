СМИ: В США выбирают между полным запретом российского алюминия, повышением пошлин и санкциями против «Русала»

Соединенные Штаты рассматривают варианты введения полного запрета на российский алюминий в связи с кризисной ситуацией вокруг Украины, – сообщило в среду, 12 октября, агентство Bloomberg.

Агентство со ссылкой на источники пишет, что Белый дом рассматривает «три варианта осуществления подобного шага: полный запрет на импорт, повышение пошлин и введение санкций против компании «Русал». Такой шаг администрации США может вызвать серьезные негативные последствия для мирового рынка алюминия, поскольку может вынудить потребителей этого металла в Соединенных Штатах и других странах спешно искать замену.

«Россия занимает второе место в мире по производству алюминия, уступая в объемах только Китаю, российский алюминий составляет около 10% импорта этого металла в США», – отмечает Bloomberg.

Следует отметить, что на фоне этого сообщения агентства Bloomberg акции «Русала» на торгах Московской биржи по информации на 18:25 мск. упали на 4,6% – с ₽36,57 до ₽35,05 за бумагу. Об этом свидетельствуют данные биржи по состоянию, – сообщает РБК.





Вашингтон, Иван Бабурин

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