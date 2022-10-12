«Газпром» начинает соединять газотранспортные системы Востока и Запада России

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер, выступая на пленарном заседании «Новые вызовы – новые возможности. Что ждет мировой нефтегазовый рынок?» на Российской энергетической неделе, заявил, что российский газовый гигант приступает к строительству перемычки-газопровода, который соединит восточную и западную части России, – сообщает РИА Новости.

В ходе своего выступления Миллер сказал: «Мы приступаем к строительству перемычки, которая соединит восточную и западную части страны. Ее строительство обеспечит возможность увеличить объемы потребления газа промышленными потребителями на востоке страны, а также ускорить в этих регионах темпы газификации».

Москва, Иван Бабурин

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