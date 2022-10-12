Макрон пообещал французам на следующей неделе вернуть бензин на АЗС

Президент Франции Эммануэль Макрон в среду, 12 октября, заявил, что в течение следующей недели кризис с поставками топлива на заправки, вызванный забастовкой рабочих НПЗ TotalEnergies и Esso-ExxonMobil будет преодолен, – сообщает телеканал France 2.

В интервью телеканалу Макрон сказал: «Ситуация нормализуется в течение будущей недели. Это социальный конфликт между руководством и сотрудниками на двух предприятиях. И я призываю обе стороны к ответственности. Соглашение с Esso-ExxonMobil было подписано. Премьер-министр заявила о том, что забастовка будет прекращена, и я поддерживаю это, потому что есть люди, которые всегда готовы пойти еще дальше. Эта ситуация неприемлема».

Президент Франции также заявил, что в забастовках правительство страны и президент не виноваты, и что лично он выступает категорически против «блокирования государства» и выступает за диалог.

«Мы всегда думаем, что все зависит от президента и от правительства. Каждый должен быть на своем месте и брать на себя ответственность. Есть предприятие, его руководитель и акционеры, есть сотрудники. Никто не должен вмешиваться в этот социальный диалог. Но я выступаю за диалог, а не за блокирование государства», – сказал глава Пятой республики.

Забастовки на нефтеперерабатывающих заводах TotalEnergies и Esso-ExxonMobil начались 27 сентября, работники предприятий требуют повысить заработную плату на 10%, а также индексировать зарплату за 2022 год с учетом высокой инфляции. На сегодняшний день, забастовки привели к отсутствию газомоторного топлива на каждой третьей автозаправке во Франции.

Париж, Иван Бабурин

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