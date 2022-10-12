Вашингтон предложил союзникам установить «потолок» цены на российскую нефть около 60 долларов за баррель

Министр финансов США Джанет Йеллен во время выступления на мероприятии в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в среду, 12 октября, заявила, что странам Запада можно попытаться установить предельную цену на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель на 5-7 лет, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Йеллен сказала: «Мы знаем, что Россия давно была готова продавать нефть и делала это с прибылью по средней цене в районе 60 с чем-то долларов за баррель на, мне кажется, следующих, примерно, 5-7 лет».

«Мы (США) пока не определили предельную цену на российскую нефть и работаем с нашими партнерами, чтобы решить, какой ей следует быть. США пытаются защитить мировой энергетический рынок от последствий возможных дальнейших взлетов цен на нефть, – заявила глава американского минфина.

Следует отметить, что ранее в среду президент России Владимир Путин в ходе выступления на «Российской энергетической неделе» заявил, что Россия не станет поставлять энергоресурсы в страны, которые установили предельные цены.

«Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу, за свой счет оплачивать чужое благополучие. Мы не станем поставлять энергоресурсов в те страны, которые ограничат цены на них», – заявил президент России.

Вашингтон, Иван Бабурин

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