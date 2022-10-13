Новак Урсуле фон дер Ляйен: Сколько зеркало ни протирай, краше не станешь

Вице-премьер Александр Новак в четверг, 13 октября, рекомендовал главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен отправлять счета за газ и свет своим политикам, тем, кто выступал против российских энергоресурсов, – сообщает телеканал Россия 1.

В интервью Наиле Аскер-заде, комментируя решение европейских политиков, выступивших за переход закупок газа по спотовым ценам, а также отказавшихся от долгосрочных контрактов с Москвой, сказал: «Отправляйте себе соответствующие счета, складируйте их на своем столе, как говорится, потому что вы принимали эти решения. И у нас есть поговорка такая: сколько зеркало ни протирай, а от этого краше не станешь».

Следует напомнить, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре, реагируя на критику французского депутата Манон Обриз, связанную с ростом цен на электроэнергию и газ в странах ЕС, предложила отправить выросшие счета в Россию.

Москва, Иван Бабурин

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