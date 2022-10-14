Китайские экспортеры теплых водолазок работают сверхурочно, выполняя европейские заказы

Экспортеры зимней одежды в КНР в преддверии зимы вынуждены увеличить количество рабочих смен, чтобы выполнить все заказы на теплые водолазки для Европы, они стали вторыми по популярности после электрических одеял – сообщает в пятницу, 14 октября, – сообщает китайское издание Global Times.

Глава китайской компании Xiamen Premium Import & Export Co Ло Цзюнь в интервью Global Times сказал: «За последние 30 дней количество запросов на мужские водолазки в нашем онлайн магазине увеличилось в 13 раз. Многие производители одежды в провинциях Фуцзянь и Гуандун прогнозировали такой рост спроса на водолазки еще в апреле этого года. Уже в мае мы начали работать сверхурочно, чтобы справиться с предстоящим бумом».

Издание со ссылкой на данные международной платформеы электронной коммерции AliExpress также пишет, что запросы на свитера и пуловеры на поднялись на первое место в поисковике. По сравнению с предыдущим месяцем, продажи термобелья в Европе выросли на 246%, при этом рост заказов на эту продукцию во Франции за месяц вырос на 372%, в Италии на 365%, а в Германии – на 362%. Также вырос спрос и на фланелевые пижамы.

Помимо теплой одежды, в Европе продолжает расти спрос на электроодеяла, ставшие для европейцев предметом первой необходимости.

Со ссылкой на данные таможни города Иу, расположенного в восточной китайской провинции Чжэцзян, который является самым крупным в мире оптовым рынком мелких и средних бытовых товаров, Global Times пишет, что за первые восемь месяцев года, было экспортировано различных обогревающих товаров, в том числе, кондиционеров, тепловых насосов, водонагревателей и электрических одеял, на сумму в 26,5 миллиона долларов, в результате чего рост продаж в годовом исчислении составил 41,6%.

Пекин, Иван Бабурин

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