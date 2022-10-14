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NewDayNews.ru

Пятница, 14 октября 2022, 18:43 мск

Новости Экономика

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Фридман выразил готовность передать акции «Альфа-банк Украина» киевскому режиму

«Альфа-банк Украина» в ответ на запрос агентства Украинские новости в пятницу, 14 октября, сообщил, что российский бизнесмен Михаил Фридман и его партнеры готовы безвозмездно передать акции «Альфа-банка Украина» киевским властям, – сообщают СМИ.

В сообщении кредитной организации украинскому изданию говорится, что Михаил Фридман сообщил, что «акционеры с уважением отнесутся к решению украинских государственных органов передать контроль над банком государству или другому акционеру и не будут обжаловать решение в судах».

Киев, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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