Французские атомшики предупредили о перебоях с электричеством из-за забастовки

Генерирующая компания Electricite de France SA (EDF) в пятницу, 14 октября выступила с предупреждением, что забастовка ее работников может привести к перебоям в поставках электроэнергии, – сообщает Интерфакс.

В заявлении EDF говорится: «Ремонтные работы на тех АЭС, которые в настоящее время находятся на техобслуживании, продолжаются, несмотря на забастовки. Но действия бастующих могут помешать возобновлению производства электроэнергии на этих станциях. При этом забастовки на работающих АЭС могут привести к временному снижению их мощности».

«Прогноз генерации на 2022 год на уровне 280-300 ТВт.ч подтверждается, но вероятно, производство будет находиться ближе к нижней границе этого диапазона», – сообщили французские атомщики.

Следует отметить, что с 1990 года раз выработка электроэнергии на АЭС компании ни разу не опускалась ниже 300 ТВт.ч.

Напомним, что работники пяти АЭС, принадлежащих EDF, проводят забастовку с требованием повышения заработной платы.

Париж, Иван Бабурин

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