Железнодорожные перевозки в Литве к концу года могут рухнуть на 50%

Министр транспорта Литвы Марюс Скуодис в пятницу, 14 октября, заявил, что железнодорожные перевозки в республике рухнули на 35%, а к концу года падение может достичь уже 50%, – сообщает агентство Sputnik Ближнее зарубежье.

Скуодис, в частности, заявил: «Мы очень часто представлялись, что мы – мост между Востоком и Западом, но почему-то все наши связи были только с одной стороны моста – на Востоке».

Агентство пишет, причина падения железнодорожных перевозок проста – Вильнюс потерял весь восточный рынок, в частности Беларусь и Россию, виной чему стали санкции против этих стран.

Следует напомнить, что в июне текущего года Литва запретила доставку ряда товаров через свою территорию в Калининград, что составило около 50% от всех грузов, идущих в регион.

Вильнюс, Иван Бабурин

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