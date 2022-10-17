Золото из США совершает «великую миграцию» на восток

Популярность золота на азиатском рынке в последнее время стремительно растет, тогда как западные инвесторы теряют к нему интерес. Одна из причин «великой миграции» драгоценного металла заключается в подъеме восточных экономик. Еще один значительный фактор – конфликте на Украине.

Как пишет китайская газета «Хуаньцю шибао», рост процентных ставок в западных странах уменьшил инвестиционную привлекательность золота, что спровоцировало его уход на восточные рынки. Западные инвесторы распродают драгметалл, а азиатские – скупают дешевые ювелирные украшения и слитки.

По данным Чикагской товарной биржи и Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов, с конца апреля из их хранилищ, поддерживающих два крупнейших западных рынка, утекло более 527 тонн золота. В то же время вырос его импорт в крупнейшие азиатские страны-потребители, например, в Китай. В июле импорт золота в КНР достиг 178 тонн, увеличившись на 111 тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что является самым высоким июльским показателем импорта с 2017 года.

Вместе с тем, растут золотые запасы Катара, Индии, Турции, Узбекистана. При этом не только центробанки в Азии переживают «золотой бум», но и интерес обычных потребителей к этому драгметаллу в этом году повышается с каждым днем. Так популярность металла в Токио все больше, поскольку он рассматривается как актив-убежище от чрезвычайных ситуаций и инфляции. Под влиянием российско-украинского конфликта и роста мировых цен розничная стоимость золота в Японии остается на сравнительно высоком уровне после достижения исторического максимума в апреле.

«Западное золото льется на восток – эта рыночная тенденция существует уже несколько десятилетий, и стоит цене на драгметалл упасть, как разговоры заводятся вновь, – говорит старший аналитик золотого госреестра Люй Чао. – После Второй мировой войны более 80% мирового золота было присвоено западными странами. Однако с постепенным подъемом азиатских экономик спрос на него растет день ото дня. Поскольку золото является товаром как с финансовыми, так и с коллекционными свойствами, оно крайне популярно и среди центральных банков стран Азии, и в частном секторе».

Пекин, Зоя Осколкова

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