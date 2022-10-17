«Газпром» с начала года снизил экспорт газа в «дальнее зарубежье» более чем на 40%

ПАО «Газпром» в понедельник, 17 октября, сообщил, что экспорт в страны дальнего зарубежья с начала текущего года сократился до 89,3 миллиарда кубометров газа – на 41,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В сообщении в Telegram-канале российского газового гиганта говорится: «Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 89,3 миллиарда кубометров – на 41,4% (на 63 миллиарда кубометров) меньше, чем за тот же период 2021 года. «Газпром» поставляет газ согласно подтвержденным заявкам. Продолжает расти экспорт в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в рамках двустороннего долгосрочного контракта российской компании с CNPC. Поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств».

«Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 5,2%, или на 9,5 миллиарда кубометров. По итогам прошлого года компания увеличила экспорт газа в дальнее зарубежье на 5,8 миллиарда кубометров – до 185,1 миллиарда. Это стало четвертым результатом в истории», – сообщили в ПАО «Газпром».

Москва, Иван Бабурин

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