Во Франции ожидается дефицит риса

Профсоюз французских рисовых переработчиков Syndicat de la Rizerie Française (SRF) в понедельник, 17 октября, выступил с заявлением, в котором говорится, что перебои с поставками повлияют на наличие во Франции риса всех «разновидностей и происхождения», – сообщает Le Figaro.

Французское издание со ссылкой на сообщение SRF пишет, что после горчицы , подсолнечного масла , пшеницы и сливочного масла настала очередь дефицита риса. Syndicat de la Ricerie Française предупреждает о проблемах с поставками рисового зерна, которые могут возникнуть с февраля 2023 года, когда придет время для нового урожая.

Ожидаемый дефицит объясняется, в том числе, тем, что Индия и Пакистан – две страны основных мировых производителя риса сорта басмати, пережили период засухи в середине мая, а в июне и сентябре, к этому добавились периоды проливных дождей, которые «накрыли 10% площади стран».

«Потеряно было, по меньшей мере, 250 000 тонн риса. В результате, страны-экспортеры будут отдавать предпочтение своему местному рынку в ущерб экспортным поставкам», – сообщает Syndicat de la Rizerie Française.

Что касается Европейского союза, который ежегодно импортирует 2,5 миллиона тонн риса, то в странах-производителях, таких, как Италия, Испания и Греция, прошедшим летом из-за сильной жары наблюдались проблемы с водой, вследствие чего к концу года ожидается снижение показателей урожая до 40%.

Помимо дестабилизации рынка риса, который в ЕС связывают с кризисом на Украине, некоторые страны производители этой зерновой культуры повысили цены на свой товар. Например, Индия ввела 20-процентный налог на экспорт риса, и это при том, что только на эту страну приходится 40% мировой торговли этим белым зерном, – пишет Le Figaro.

Париж, Иван Бабурин

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