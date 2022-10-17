Минторг США отозвал экспортные привилегии у «Уральских авиалиний»

Министерство торговли США временно отозвало на шесть месяцев с возможностью продления экспортные привилегии у российской авиакомпании «Уральские авиалинии», – сообщает в понедельник, 17 октября, агентство Reuters.

Сообщается, что данное решение американского минторга лишает «Уральские авиалинии» прав участвовать в сделках, подпадающих под действие американских правил экспортного регулирования, включая экспорт и реэкспорт из США, реэкспорт американских товаров из третьих стран.

Министерство обосновало свое решение якобы нарушением компанией экспортных ограничений, введенных в отношении России, – пишет Reuters.

Вашингтон, Иван Бабурин

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