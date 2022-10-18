Еврокомиссия призвала Евросоюз делиться газом по умолчанию

Еврокомиссия (ЕК) во вторник, 18 октября, выступила с предложением обязать страны-члены ЕС в рамках нового пакета мер по борьбе с энергетическим кризисом делиться газом в случае ЧП, – сообщают СМИ.

В сообщении, распространенном пресс-службой ЕК, говорится: «Поскольку не все государства-члены заключили необходимые двусторонние соглашения о солидарности, Еврокомиссия предлагает установить правила по умолчанию. Это гарантирует, что любое государство-член ЕС, столкнувшееся с чрезвычайной ситуацией, получит газ от других в обмен на справедливую компенсацию».

Брюссель, Иван Бабурин

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