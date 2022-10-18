Россия обогнала Францию и Италию по числу «сверхбогатых» людей

Консалтинговая компания Henley & Partners совместно с New World Wealth провели исследование и сообщили во вторник, 18 октября, что Россия занимает в мире десятое место среди центимиллионеров – сверхбогатых людей, владеющих состоянием от $100 млн., и обгоняет по этому показателю Францию и Италию, – сообщает РБК.

Согласно данным исследования, в США проживает 38% (9730) всех центимиллионеров, Китай и Индия занимают 2-е (2021) и 3-е (1132) место соответственно. Великобритания занимает 4-е место (968), за ней – Германия на 5-м месте (966).



В первую десятку по наличию сверхбогатых людей попали также Швейцария, занимающая 6-е место (808), Япония (765), Канада (541), Австралия (463).

Россия замыкает первую десятку стран с наибольшим количеством мультимиллионеров с показателем – 435. Другие крупные экономики, такие, как Франция (380) и Италия (298), в число лидеров по количеству центимиллионеров не попали.

Всего, согласно совместному исследованию Henley & Partners и New World Wealth, количество центимиллионеров в мире составляет 25 490 человек. Это в основном владельцы технологических и мультинациональных компаний, финансисты и наследники состояний. Отмечается, что их количество за последние 20 лет увеличилось более чем вдвое.



Москва, Иван Бабурин

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