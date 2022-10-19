В Госдепе заявили, что поддерживают экспорт российских энергоносителей

Начальник управления госдепартамента США по координации санкций Джеймс О'Брайен на брифинге в среду, 19 октября, заявил, что Соединенные Штаты поддерживают продолжение экспорта энергоносителей из России, – сообщают СМИ.

В ходе брифинга О'Брайен сказал: «Нынешняя санкционная кампания против России крупнейшая в истории США. При этом, Соединенные Штаты поддерживают экспорт энергоносителей из России, поскольку это необходимо мировому сообществу, особенно развивающимся странам. Поэтому США будут поощрять их продажу».

Вашингтон, Иван Бабурин

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