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Четверг, 20 октября 2022, 17:49 мск

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В Госдепе заявили, что поддерживают экспорт российских энергоносителей

Фото: pixabay.com

Начальник управления госдепартамента США по координации санкций Джеймс О'Брайен на брифинге в среду, 19 октября, заявил, что Соединенные Штаты поддерживают продолжение экспорта энергоносителей из России, – сообщают СМИ.

В ходе брифинга О'Брайен сказал: «Нынешняя санкционная кампания против России крупнейшая в истории США. При этом, Соединенные Штаты поддерживают экспорт энергоносителей из России, поскольку это необходимо мировому сообществу, особенно развивающимся странам. Поэтому США будут поощрять их продажу».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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