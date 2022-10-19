Российская дочка Toyota в следующем месяце начинает увольнения работников

Вице-губернатор Петербурга Валерий Москаленко в среду, 19 октября, заявил, что российское подразделение автоконцерна Toyota Motor Corporation ООО «Тойота Мотор» в ноябре-декабре начнет сокращать работников петербургского завода, – сообщает Интерфакс.

В своем телеграм-канале Москаленко написал: «На заводе Toyota в ноябре-декабре планируется проведение организационно-штатных мероприятий. Сотрудники, увольняющиеся по соглашению сторон, получат значительные компенсационные выплаты и сохранят ДМС на протяжении года после увольнения. Работодатель планирует также компенсировать расходы на обучение или переобучение сотрудников».

Следует напомнить, что в сентябре пресс-служба минпромторга РФ сообщала, что ООО «Тойота Мотор» полностью прекращает производство автомобилей на своем заводе в Петербурге, но при этом, планирует сохранить послепродажное обслуживание автомобилей марок Toyota и Lexus, а также поддержку дилерской сети. Предприятие введенное в эксплуатацию в конце 2007 года, выпускало модели RAV4 и Camry.

Согласно информации ООО «Тойота Мотор», на сентябрь текущего года общее количество сотрудников компании составляло 2,35 тыс. человек.

Санкт-Петербург, Иван Бабурин

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