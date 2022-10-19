В Белоруссии введено регулирование цен на товары

Правительство Белоруссии в среду, 19 октября, приняло постановление о новой системе регулирования цен на потребительские товары в республике, – сообщают белорусские СМИ.

В сообщении пресс-службы белорусского кабмина говорится: «В соответствии с новой системой вводится регулирование цен на товары всей потребительской корзины – как отечественные, так и импортные. Системой предусматривается: для производителей – введение согласования повышения отпускных цен с госорганами, облисполкомами и Минским горисполкомом, для импортеров и торговли – установление предельных максимальных надбавок вне зависимости от количества участвующих посредников».

«Цены на остатки потребительских товаров должны быть приведены в соответствие с требованиями постановления в течение пяти рабочих дней», – говорится в постановлении правительства Белоруссии.

Следует отметить, документ вводит согласование с государственными органами бартерных сделок. Также в нем прописан запрет на выплату бонусов и иных вознаграждений по продвижению товаров в торговле при поставке производителями отечественной продукции.

Как сообщалось ранее, 6 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам совещания о ценовой ситуации в стране подписал директиву «О недопустимости роста цен». Директивой было предусмотрено, что правительство до 20 октября должно утвердить и ввести в действие систему регулирования цен и обеспечить эффективный контроль за ценовой дисциплиной.

Минск, Иван Бабурин

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