Париж заявил о выходе из Европейской энергетической хартии

Президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе в пятницу, 21 октября, заявил, что Франция намерена выйти из договора о Европейской энергетической хартии, – сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления перед журналистами Макрон сказал: «Мы желаем как можно скорее совершить переход к Европе, как полностью электрическому континенту. В этой связи я бы хотел заявить здесь четко о том, что Франция приняла решение выйти из договора о Европейской энергетической хартии, о чем просили многие».

«После переговоров с премьерами Испании и Португалии минувшим вечером было принято решение отложить проект строительства газопровода Midcat. Вместо этого было решено укреплять взаимосвязь за счет электрических энергосетей. Было решено разработать коридор зеленой энергии между Францией и Испанией. Это позволит реализовать намеченные ранее Францией краткосрочные цели, а именно – снизить цены на энергию и сохранить европейское единство. Думаю, что эти решения ведут нас в правильном направлении и позволяют в срочном порядке решать вопросы нашей конкурентоспособности, а также защищать нашу экономику», – заявил президент Пятой республики и добавил: «Это соответствует нашим более широким целям по части защиты климата, перспективам реиндустриализации и нашему желанию европейского суверенитета».

Брюссель, Иван Бабурин

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