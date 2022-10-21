Тирасполь в два раза сократит поставки электроэнергии в Молдавию

Глава Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский в пятницу, 21 октября, заявил, что республика в два раза сократит поставки электроэнергии в Молдавию, – сообщают СМИ со ссылкой на пресс-службу Красносельского.

Как сообщает пресс-служба, глава ПМР заявил следующее: «С понедельника ограничим поставку газа на МГРЭС. Вместо 70% пакета останется 27% экспорта в Молдавию. В ноябре в связи с отопительным сезоном и работой промышленности экспорт электроэнергии Кишиневу составит максимум 23%, если поставки газа в ПМР сохранятся на октябрьском уровне. Ограничения поставок не являются целью властей ПМР. Они вызваны экономическими причинами – нехваткой газа».

Следует отметить, что «Молдавская ГРЭС» находится на территории Приднестровья. Молдавия закупает у предприятия 70% необходимого стране электричества, остальные 30% поставлял Киев. Однако, с 11 октября поставки с Украины прекратились.

Тирасполь, Иван Бабурин

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