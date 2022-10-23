Экс-министр финансов Греции предрек экономический крах ЕС

Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что экономический крах Европейского союза предопределен. О причинах и предпосылках он рассказал в интервью телеканалу N-tv.

«Компании ЕС платят за газ в десять раз больше, чем их конкуренты в США или Китае. Уже есть перебои в производстве и совсем скоро мы увидим, что заводы будут искать новые территории в США или в других странах. Евросоюз находится в глубоком кризисе», – сказал экс-глава греческого Минфина.

Уже сейчас в ЕС наблюдается стремительная деиндустриализация, а дальше будет только хуже, подчеркнул Варуфакис. Понимание этого придет только к следующей зиме.

Одна из ключевых проблем Евросоюза, по мнению политика, в том, что как таковой «союз» отсутствует. «Когда дело доходит до беженцев или мигрантов, каждый поступает по-своему. Это же касается и газа. Когда речь заходит о переходе на зеленые технологии, у нас тоже нет согласия», – пояснил бывший министр.

Афины, Зоя Осколкова

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