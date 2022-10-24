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Понедельник, 24 октября 2022, 21:06 мск

Новости Экономика

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Израиль планирует стать крупным поставщиком газа в Европу

Фото: pixabay

Премьер-министр Израиля Яир Лапид во время встречи в Тель-Авиве с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в понедельник, 24 октября, заявил, что его страна станет крупным поставщиком газа в Европе, – сообщают израильские СМИ.

Пресс-служба канцелярии премьер-министра Израиля передает, что Лапид заявил следующее: «В четверг мы подпишем историческое соглашение с Ливаном. В ближайшем будущем Израиль станет крупным поставщиком газа в Европу. А пока мы должны работать вместе, чтобы найти решения для зеленой энергетики в среднесрочной и долгосрочной перспективе».

Также сообщается, что после личной беседы премьеры Израиля и Нидерландов состоялись переговоры в расширенном составе при участии министра энергетики Карин Эльхарар, где лидеры говорили об энергетическом сотрудничестве, а также об усилиях помочь Европе справиться с энергетическим кризисом.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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