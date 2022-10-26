Госдума в первом чтении установила МРОТ на 2023 год

Государственная дума РФ в среду, 26 октября, в первом чтении приняла законопроект об установлении в 2023 году минимального размера оплаты труда (МРОТ) на уровне 16 242 рублей, – говорится в документе, опубликованном на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.

В пояснительной записке к законопроекту также говорится, что соответствующую сумму МРОТ предлагается установить с 1 января 2023 года с ростом на 6,3% к предыдущему году. Разработчики инициативы полагают, что принятие законопроекта способствует обеспечению повышения заработной платы около 3,5 млн. работников бюджетной сферы.

Напомним, что ранее глава российского минфина России Антон Силуанов заявил, что проект бюджета на 2023-2025 годы предусматривает «рост прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда и зарплат работников бюджетной сферы».

Москва, Иван Бабурин

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