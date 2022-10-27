В Европе наблюдается дефицит топлива из-за прекращения поставок российского дизеля

Исполнительный директор испанской нефтегазовой компании Repsol Хосу Имаса в четверг, 27 октября, заявил, что ряд районов Европы столкнулся с дефицитом топлива из-за отсутствия российского дизеля и перебоев в работе топливной сферы во Франции, -сообщает Bloomberg.

В интервью агентству глава Repsol заявил: «Потеря поставок российского дизельного топлива в комбинации с перебоями при производстве топлива во Франции привели к нехватке топлива в части Европы. В некоторых странах Европы заканчиваются запасы средних дистиллятов нефти – дизеля, котельного топлива и авиационного керосина».

«Недавние забастовки во Франции, парализовавшие работу нефтеперегонных заводов, тоже нанесли урон поставкам топлива в Европе и привели к росту соответствующего импорта в регион. В предстоящие месяцы Европе, возможно, придется иметь дело с ростом цен на дизель», – отметил Хосу Имаса.

Следует отметить, что Bloomberg в своем материале отмечает, что Европа является импортером дизеля, котельного топлива и авиационного керосина.

Мадрид, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»