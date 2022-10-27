Акции главного актива Марка Цукерберга потеряли с начала года 70% стоимости

Акции корпорации Meta* в четверг, 27 октября, в ходе торгов на бирже высоких технологий NASDAQ рухнули на 22% на фоне публикации финансового отчета, засвидетельствовавшего сокращение доходов на 4% и падение прибылей на 52%, – сообщают СМИ.

С начала текущего года акции Meta* подешевели до $108, потеряв 70% стоимости и опустившись до уровня марта 2016 года. Доходы главного детища Цукерберга упали на 4 % в годовом выражении, а затраты за тот же срок увеличились на 19 % и достигли $22,1 млрд. Операционная прибыль за год рухнула на 46 % и составила $5,66 млрд; чистая прибыль уменьшилась на 52 % и стала 4,4 млрд.

*Организация признана экстремистской и запрещена в России

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»