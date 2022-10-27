Вашингтон пытается убедить союзников отказать в поставках оборудования для производства микрочипов в Китай

Замминистра торговли по промышленности и безопасности США Алан Эстевес в Центре новой американской безопасности в четверг, 27 октября, заявил, что Соединенные Штаты надеются, что их союзники присоединятся к ограничениям поставок в КНР современной аппаратуры для производства чипов, – сообщает Интерфакс.

Отвечая на вопрос, присоединятся ли Япония и Нидерланды к новым экспортным ограничениям США на поставку в КНР наиболее современной аппаратуры для производства чипов, Эстевес сказал: «Мы ожидаем заключения такой сделки в ближайшей перспективе. Позднее могут последовать ограничения на поставки КНР технологий, связанных с вычислениями на квантовых компьютерах, передовой биотехникой и c программным обеспечением для систем искусственного интеллекта».

«США не хотят экономического разрушения Китая, а лишь обеспечивают собственную нацбезопасность», – заявил Замминистра торговли по промышленности и безопасности США.

Следует напомнить, что Минторг США 7 октября запретил продажу Китаю современных чипов, а также оборудования, комплектующих и программного обеспечения для их производства. Особое внимание было уделено технологиям c потенциальным военным применением. Кроме того, гражданам США запретили консультировать КНР или оказывать ей другие услуги в этой сфере.

На сегодняшний день Вашингтон пока не смог убедить присоединиться к запрету такие компании, как японская Tokyo Electron Ltd (крупный мировой производитель в области интегральных микросхем, дисплеев и фотоэлементов) и нидерландская ASML Holding (крупнейший производитель литографического оборудования для микроэлектронной промышленности, необходимого в том числе для изготовления СБИС, микросхем памяти, флеш-памяти, микропроцессоров.).

Вашингтон, Иван Бабурин

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