Кишинев собрался подавать в суд на «Газпром»

Вице-премьер Молдавии Андрей Спыну в четверг, 27 октября, заявил, что Кишинев намерен подать иск в арбитражный суд на «Газпром», так как российский поставщик газа нарушает подписанный в октябре 2021 года контракт, сокращая поставки газа, – сообщает телеканал TV8.

В эфире телеканала Спыну сказал: «Газпром» нарушает контракт, сокращая нам поставки газа. Наши юристы уже анализируют эти нарушения, чтобы обратиться в арбитраж и проверить, как «Газпром» исполняет контракт». Одновременно с этим заявлением молдавский вице-премьер отметил, что власти Молдавии заинтересованы в сохранении контракта с «Газпромом», поскольку «это хороший договор».

Напомним, что ПАО «Газпром» с 1 октября на 30% сократил суточный объем подачи газа Молдавии – до 5,7 млн куб. м. при потребностях республики в 8,06 млн., объясняя это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину.

Отметим, что ранее в четверг, 27 октября, президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал, что «Газпром» заключил контракт с Молдавией на поставку газа на условиях Кишинева, несмотря на то, что глава компании Алексей Миллер был с этим не согласен.

Путин, в частности, сказал: «Газпром» пошел навстречу правительству Молдовы и заключил контракт на поставку газа на молдавских условиях, на условиях молдавского правительства. Я попросил Миллера пойти навстречу молдавской стороне, имея в виду экономические и финансовые возможности молдавского государства. Я сказал, что хотя цены и справедливые с рыночной точки зрения, но неподъемные для Молдовы. Если они платить не смогут, какой в этом смысл? Он со мной не очень согласился, но прислушался к моему мнению».

Кишинев, Иван Бабурин

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