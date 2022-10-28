Великобритания с 1 января полностью прекращает импорт российского СПГ

МИД Великобритании в пятницу, 28 октября, заявило, что правительство Соединенного королевства с 1 января 2023 года вводит полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), – сообщают СМИ.

В сообщении, размещенном в Twitter британского МИДа, говорится: «С 1 января 2023 года Великобритания прекращает весь импорт российского сжиженного природного газа и поддерживает страны по всему миру в деле снижения их собственной зависимости от газа из России».

Следует отметить, что ранее агентство Bloomberg сообщало, что Лондон добивается обеспечения долгосрочных, сроком до 20 лет, поставок СПГ из США.

В свою очередь ТАСС пишет, что в прошлом году Великобритания импортировала 3,12 млрд. куб. м российского газа, что составило 4% от общих объемов потребления «голубого топлива» в стране.

Лондон, Иван Бабурин

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