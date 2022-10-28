Несмотря на санкции в Европе работает более 30 тысяч российских компаний

Еврокомиссия (ЕК) в пятницу, 28 октября обнародовала отчет «о рисках отмывания денег и финансирования терроризма в Евросоюзе», в котором говорится, что, несмотря на санкции, более 30 тысяч российских компаний до сих пор ведут свою деятельность в Европе, – сообщает немецкое издание Der Spiegel.

В отчете ЕК, в частности, говорится: «В Европе продолжает работать 31 тысяча компаний, принадлежащих россиянам. В основном, эти организации ведут свою деятельность в сфере недвижимости, строительства и гостиничного бизнеса, а также в финансовом и энергетическом секторах. В числе этих компаний 1400 из тех, кто попал под санкции, в том числе 33 физических лица».

«Некоторые российские бизнесмены маскируют свою собственность или контроль над компаниями через посредников, зарегистрированных в третьих странах, или европейских номинальных акционеров», – пишет Der Spiegel.

Брюссель, Иван Бабурин

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