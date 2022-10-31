Индонезия планирует создать похожий на ОПЕК картель для полезных ископаемых

Власти Индонезии изучают возможность создания структуры, которая будет походить на ОПЕК (Организация стран – экспортеров нефти), только для никеля и других полезных ископаемых. Об этом сообщает Financial Times.

О планах создания картеля заявил в интервью министр инвестиций Индонезии Бахлил Лахадалиа. По его словам, Джакарта изучает возможность создания схожей с ОПЕК структуры управления для полезных ископаемых, включая никель, кобальт и марганец.

«Я вижу целесообразность в создании ОПЕК для управления торговлей нефтью, что обеспечивает предсказуемость для потенциальных инвесторов и потребителей», – сказал министр.

Индонезия покинула ОПЕК в 2016 году, став нетто-импортером нефти. В настоящее время на страну приходится четверть мировых запасов никеля, она является лидером по добыче этого металла и обеспечивает 38% мировых поставок. Другие крупные игроки этого рынка – Россия, Канада и Австралия.

Джакарта, Зоя Осколкова

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