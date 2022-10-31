Путин поручил продолжить реализацию программы социальной газификации

Президент России Владимир Путин в понедельник, 31 октября, утвердил перечень поручений по итогам пленарного заседания форума «Российская энергетическая неделя», которое состоялось 12 октября 2022 года, – сообщается на сайте Кремля.

В сообщении, в частности, говорится: «Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом «Газпром»: продлить, определив параметры, и обеспечить реализацию программы социальной газификации, а также выделить субъектам РФ средства на предоставление гражданам субсидий на покупку газового оборудования».

Следует напомнить, что в 2021 году по поручению Владимира Путина правительство России начало внедрять социально ориентированную систему газификации, которая предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также «реализацию в 2021-2022 годах ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных регионах без привлечения средств граждан».

Москва, Иван Бабурин

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