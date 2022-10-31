Байден анонсировал повышение налогов для нефтяных компаний США

Президент США Джо Байден на пресс-конференции в Белом доме в понедельник, 31 октября, заявил, что для получающих сверхдоходы американских нефтяных компаний, которые отказываются снижать цены на топливо в стране, администрация Соединенных Штатов прорабатывает с Конгрессом вопрос повышения налогов, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями СМИ Байден сказал: «Прибыль нефтяных компаний – это неожиданный, возмутительный доход от войны на Украине. Я думаю, что их обязанность – действовать в интересах своих потребителей, своей страны – инвестировать в Америку, наращивая производство и перерабатывающие мощности. Если они не хотят этого делать, а у них есть возможность сделать это, снизив цены для потребителей, если они этого не сделают, они будут платить более высокий налог на сверхприбыль и столкнутся с другими ограничениями. Моя команда будет работать с Конгрессом, чтобы рассмотреть варианты которые нам доступны. Для таких компаний пришло время выполнять свои обязанности. Нефтяные компании США получают рекордные доходы, но не выполняют свои обязательства по поддержке американского народа».

Вашингтон, Иван Бабурин

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