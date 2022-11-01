Обмундирование для военных шьют в три смены

Вице-премьер глава минпромторга Денис Мантуров во вторник, 1 ноября, заявил, что производство экипировки и пошив обмундирования идет в три смены, – сообщает РБК.

В интервью РБК Мантуров, в частности, сказал: «Сегодня мы уже находимся на этапе, когда и все предприятия по цепочке кооперации, и финальная сборка работают в три смены. Это касается также обмундирования и экипировки. По мере готовности ее передают в войска тем, кто переходит из групп слаживания и подготовки непосредственно к боевым районам. Мобилизованный без экипировки и защиты на передовую отправлен не будет».

«Руководителям промышленных блоков администраций ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей поручили отслеживать ситуацию с обеспеченностью российских войск на местах и предоставлять руководству страны обратную связь», – подчеркнул вице-премьер.

Также, Денис Мантуров сообщил, что работы по гособоронзаказу (ГОЗ) сейчас идут с опережением графика, так как это необходимо для решения задач в рамках военной операции на Украине.

«В стандартной ситуации ГОЗ всегда сдается с 1 ноября и до конца года, и авансы выплачиваются в конце года, предстоящего к исполнению (например, 2022 год должен быть оплачен в декабре 2021 года). В этом году мы начали с мая месяца с опережением сроков отгружать то, что было запланировано к отгрузке в ноябре», – сказал глава минпромторга.

Москва, Иван Бабурин

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