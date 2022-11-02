В Крыму национализировано более 130 объектов, в том числе судостроительный завод

Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов в среду, 2 ноября, заявил, что депутаты крымского парламента на заочном голосовании решили передать в собственность республики более 130 объектов различных предприятий республики.

В своем Telegram-канале Константинов написал: «Депутаты утвердили изменения. Поправками дополняется перечень имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия, подлежащего национализации. В собственность Республики Крым передано более 130 объектов, относящихся к ООО «Руслайн Ко», (арендатор ООО «Новацентр К», ООО «Модуль ЛТД»), АО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» и ОАО «Судостроительный завод «Залив».

В комментарии ТАСС председатель крымского парламента Спикер уточнил, что производство на предприятиях после смены собственника приостанавливаться не будет.

Владимир Константинов, в частности, заявил: «Бахчисарайский цементный завод работает, торговые центры открыты. Все нормально. Имущество Керченского завода «Залив» не имеет никакого отношения к нашему судостроительному заводу имени Б. Е. Бутомы. Наш завод работает, выполняет заказы. Что касается национализации, речь идет об остатках имущества, которое числится за заводом «Залив», в том числе о части акватории».

В руководстве республики также отметили, что трудовым коллективам национализированных в Крыму предприятий украинских бизнесменов ничего не угрожает, везде созданы временные администрации.

Киев, Иван Бабурин

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