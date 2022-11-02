В России могут снизить налоговую нагрузку на НКО

Правительство России в среду, 2 ноября, внесло в Госдуму законопроект, направленный на снижение налоговой нагрузки на некоммерческие организации (НКО) при реализации федеральных проектов.

В пояснительной записке, размещенной в базе данных Госдумы говорится : «Целью законопроекта является создание благоприятных налоговых условий реализации федеральных проектов, поскольку внесение в Налоговый кодекс Российской Федерации изменений, предусмотренных законопроектом, позволит снизить налоговую нагрузку на некоммерческие организации и получателей мер государственной поддержки при реализации федеральных проектов».

В случае принятия Госдумой закон освободит «от обложения налогом на добавленную стоимость операции по реализации работ (услуг), имущественных прав, выполняемых (оказываемых), передаваемых некоммерческими организациями в рамках реализации ими федеральных проектов, источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета».

В правительстве пояснили, что в случае принятия закон вступит в силу со дня его официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года, то есть – будет иметь обратную силу, что «позволяет создать равные условия налогообложения в отношении мер государственной поддержки, как ранее осуществленных, так и реализуемых в будущем».

Москва, Иван Бабурин

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