Реальные располагаемые доходы россиян снизились более чем на три процента

Федеральная служба государственной статистики РФ в среду, 2 ноября, опубликовала доклад «Социально-экономическое положение России», согласно которому по итогам третьего квартала текущего года реальные располагаемые доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) снизились на 3,4% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

В докладе Росстата говорится, что снижение доходов в июле-сентябре ускорилось относительно второго квартала года, тогда оно составляло минус 0,8%. В первом квартале доходы снизились на 1,2%, за девять месяцев года на 1,7% к тому же периоду прошлого года.



Сообщается, что в структуре использования денежных доходов населения произошли изменения. Так, в третьем квартале доля доходов, направленных на покупку товаров и оплату услуг, сократилась на 3,6 п.п. по сравнению с тем же кварталом прошлого года – до 78,2 с 81,8%. Вместе с тем за год увеличилась доля расходов на оплату обязательных платежей, взносов и прочих таких расходов до 15,4 с 14,8% по сравнению с третьим квартале 2021 года.

Кроме того, в докладе Росстата зафиксирован прирост сбережений, их доля в структуре доходов увеличилась на 6,4 п.п. (почти 1,3 трлн руб.).

Москва, Иван Бабурин

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