Алкоголь внесен в список параллельного импорта

Министерство промышленности и торговли России в среду, 2 ноября внесло в список товаров для параллельного импорта алкоголь.

В приказе министерства, опубликованном на официальном сайте правовой информации, говорится, что в обновленный список параллельного импорта вошли некоторые иностранные бренды вин, шампанского и крепких алкогольных напитков, такие как Jagermeister, White Horse, Malibu, Jose Cuervo, Jack Daniels's, и другие.

Ранее в Федеральной таможенной службе (ФТС) РФ сообщали, что в Россию по параллельному импорту было ввезено 1,6 млн. тонн товаров общей стоимостью $12,6 млрд.

Напомним, что параллельный импорт был введен в связи с уходом ряда зарубежных компаний с российского рынка, которые приостановили деятельность в РФ или прекратили свои поставки.

Москва, Иван Бабурин

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