План по подготовке к зиме в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях выполнен более чем на 90 процентов

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на совещании у президента России Владимира Путина в четверг, 3 ноября, заявил, что план подготовки к зиме в новых регионах России выполнен на 93,8%, – сообщают СМИ.
В ходе своего выступления Файзуллин сказал: «Несмотря на все сложности по подготовке новых территорий к отопительному сезону, всё идет в плановом порядке. Всего готовим 48 953 объекта и 11 тыс. км инженерных сетей. В целом уровень подготовки новых территорий составляет 93,8%. На особом контроле ситуация в Мариуполе, Волновахе, Энергодаре».
«Надо отметить, что работа связана с восстановлением разрушенных объектов и строительством новых. При этом отмечаем очень высокий износа сетей на этих территориях. Он выше среднероссийского», – добавил министр.
«Необходимо сделать все, чтобы обеспечить нормальное отопление», – указал Путин.
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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