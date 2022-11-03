План по подготовке к зиме в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях выполнен более чем на 90 процентов

Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на совещании у президента России Владимира Путина в четверг, 3 ноября, заявил, что план подготовки к зиме в новых регионах России выполнен на 93,8%, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Файзуллин сказал: «Несмотря на все сложности по подготовке новых территорий к отопительному сезону, всё идет в плановом порядке. Всего готовим 48 953 объекта и 11 тыс. км инженерных сетей. В целом уровень подготовки новых территорий составляет 93,8%. На особом контроле ситуация в Мариуполе, Волновахе, Энергодаре».

«Надо отметить, что работа связана с восстановлением разрушенных объектов и строительством новых. При этом отмечаем очень высокий износа сетей на этих территориях. Он выше среднероссийского», – добавил министр.

«Необходимо сделать все, чтобы обеспечить нормальное отопление», – указал Путин.

Москва, Иван Бабурин

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