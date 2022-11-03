Страны G7 и Австралия договорились о потолке цены на российскую нефть

Страны Большой семерки плюс Австралия приняли решение установить фиксированную максимальную ставку на нефть из России вместо динамического коридора, который также обсуждается, – сообщает в четверг, 3 ноября, агентство Reuters.
Агентство со ссылкой на источники пишет, что решение по фиксированному потолку цен на российскую нефть может быть принято «коалицией G7 и Австралии» в конце ноября.
«Большая семерка и Австралия решили установить фиксированную предельную цену, которая будет регулярно пересматриваться, а не являться скидкой от индекса мировых цен на нефть», – сообщили источники Reuters.
Напомним, что ранее глава минфина США Джанет Йеллен предложила установить потолок цен на российскую нефть на уровне примерно 60 долларов за баррель.
Вашингтон, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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