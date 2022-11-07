80% жителей Европы вынуждены значительно сократить расходы

Каждый четвертый европеец охарактеризовал свое финансовое положение «шаткое», а 80% уже значительно сократили расходы. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование, проведенное неправительственной организацией по борьбе с бедностью.

«По мере того, как кризис стоимости жизни, вызванный высокими ценами на энергоносители, безудержной инфляцией и войной России на Украине, усиливается, опрос в шести странах, проведенный французской неправительственной организацией по борьбе с бедностью Secours Populaire, нарисовал тревожную картину «континента на грани»», – сообщает газета.

В исследовании приняли участие более 6000 человек во Франции, Германии, Греции, Италии, Польше и Великобритании. Более половины (54%) респондентов заявили, что их покупательная способность упала за последние три года – в основном из-за более высоких расходов на питание, автомобильное топливо, отопление и аренду.

Около 80% респондентов заявили, что они уже были вынуждены пойти на значительные компромиссы, в том числе сократить расходы на поездки (62%) или отопление (47%), занимать у друзей или семьи (42%), найти вторую работу (40%) и отказаться от некоторых продуктов (29%).

Почти половина родителей (48%) в шести странах также рассказали, что они регулярно урезают траты на продукты для себя, чтобы накормить своих детей. В то время как 66% отметили, что они были вынуждены ограничить расходы на деятельность своих детей, включая прогулки и праздничные мероприятия.

В будущее жители Европы также смотрят с пессимизмом: больше половины (55%) заявили, что, по их мнению, они столкнулись со значительным риском оказаться в нестабильном финансовом положении в ближайшие месяцы – при этом каждый пятый (17%) оценивает возможность такого развития событий как очень высокую.

Лондон, Зоя Осколкова

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