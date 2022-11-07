российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 7 ноября 2022, 14:05 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

ООН снизила прогноз мирового сбора зерна в 2022 году

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН в ноябре понизила по сравнению с октябрем прогноз мирового производства зерна в 2022 году на 4,9 млн тонн – до 2,764 млрд тонн. Об этом сообщается в отчете, опубликованном на сайте организации.

По данным аналитиков, основная доля пересмотра касается пшеницы. Оценка сбора этого зерна уменьшилась на 3,4 млн тонн и составляет 783,8 млн тонн. Впрочем, это на 0,6% выше показателя 2021 года и является абсолютным рекордом.

Пересмотр по сбору пшеницы практически полностью объясняется показателями производства в США, где наблюдается снижение урожайности и сокращение уборочных площадей. По остальным странам, где завершается уборка, прогнозы не изменились.

Кроме того, оценка сбора фуражных зерновых снижена на 1,3 млн тонн и составляет 1,467 млрд тонн. Это первое за последние четыре года снижение производства, указали в ФАО. Негативная тенденция наблюдается по сбору кукурузы в США и странах Евросоюза. Последствия засухи оказались более масштабными, чем предполагалось.

Лондон, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

Эксперты США усмотрели влияние бизнесмена Пригожина на ход выборов в американский Конгресс / Пхеньян заявил о начале финального этапа плана США по войне против КНДР / США проигрывают Китаю на рынке аккумуляторов для электрокаров / Клинтон пытается отсудить у Трампа 1 миллион долларов / В США неизвестный открыл стрельбу по толпе, 14 человек пострадали / Минфин США раскрыл временные границы действия потолка цен на нефть из России / США празднуют победу: Евросоюз навсегда утратил шанс стать глобальным центром силы / Глобальная продовольственная безопасность не имеет отношения к украинскому кризису и «зерновой сделке» – эксперт

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Европа, В мире, Экономика, США,