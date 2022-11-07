ООН снизила прогноз мирового сбора зерна в 2022 году

Продовольственная и сельскохозяйственная организация (ФАО) ООН в ноябре понизила по сравнению с октябрем прогноз мирового производства зерна в 2022 году на 4,9 млн тонн – до 2,764 млрд тонн. Об этом сообщается в отчете, опубликованном на сайте организации.

По данным аналитиков, основная доля пересмотра касается пшеницы. Оценка сбора этого зерна уменьшилась на 3,4 млн тонн и составляет 783,8 млн тонн. Впрочем, это на 0,6% выше показателя 2021 года и является абсолютным рекордом.

Пересмотр по сбору пшеницы практически полностью объясняется показателями производства в США, где наблюдается снижение урожайности и сокращение уборочных площадей. По остальным странам, где завершается уборка, прогнозы не изменились.

Кроме того, оценка сбора фуражных зерновых снижена на 1,3 млн тонн и составляет 1,467 млрд тонн. Это первое за последние четыре года снижение производства, указали в ФАО. Негативная тенденция наблюдается по сбору кукурузы в США и странах Евросоюза. Последствия засухи оказались более масштабными, чем предполагалось.

Лондон, Зоя Осколкова

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